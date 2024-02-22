مسلم: مرافعة مصر ترجمت الانتهاكات الإسرائيلية إلى مصطلحات واتهامات قانونية واضحة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، إن مصر استطاعت على مختلف الأصعدة التحرك في دعم القضية الفلسطينية بشكل مهم للغاية، سواء دبلوماسيا أو إنسانيا من خلال المساعدات التي تقدمها لأهالي قطاع غزة، أو قانوينا من خلال ما قدمته أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مرافعة مصر ترجمت الانتهاكات الإسرائيلية إلى مصطلحات واتهامات قانونية واضحة، فأن إسرائيل سلطة احتلال وتقتل المدنيين، وتقود حربا غاشمة في فلسطين، وهناك تهجير قسري لأكثر من 2 مليون فلسطينيا، كما طالت مصر بأن يكن للمحكمة رأي استشاري في هذا الأمر.

القضية الفلسطينية

وتابع، أن مصر تحرص على طرح القضية الفلسطينية يوميا على الأجندة الدولية في كل مكان حتى لا يتحول الأمر الجاري من قتل وتهجير إلى صورة اعتيادي، فالدولة لا تترك مناسبة إلا وتطرح القضية سواء من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعلاقات الثنائية التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل الدول، لكشف ما ترتكبه إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، فضلا عن الضغط على إسرائيل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وواصل: «القضية الفلسطينية الآن في وضع صعب، فالحرب مستمرة وتجاوزت الـ4 أشهر، وعدد الشهداء من المدنيين والأطفال كبير للغاية، فالمشهد الحالي بشع»، متابعا أنه كان له صديقا فلسطينيا قال إنه نزح 4 مرات، ويعيش بالخيام، فكل مكان يذهب له يتم قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.