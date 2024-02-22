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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة واللجنة الوطنية ينظمان  لقاءً توعويًا للعاملات في الخدمة المنزلية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر لقاءًا توعويًا لـ ٥٢ من العاملات في الخدمةً المنزليةً في اطار تفعيل محور التمكين الإجتماعى للإستراتيجية الوطنية لتمكين المراة  ٢٠٣٠،  بمقر جمعية شكاوى المرأة والطفل ومؤسسة قواسيم الخير بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، بحضور كل من السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الشرعية والإتجار بالبشر، و إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، ومنى عزت رئيس مجلس ادارة مؤسسة نون الاسرة و مسئولة ملف العمالة المنزلية بمنتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس، ومنى عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة موسسة شكاوى المراة و الطفل.

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أوضحت  إيزيس محمود أن اهمية اللقاء تأتي في اطار جهود المجلس لتوفير الدعم والمساندة  للعاملات في القطاع غير الرسمي خاصة العاملات في مجال الخدمات المنزلية التي تعتزم الدولة توفير الغطاء القانوني و الحماية لهن وتوفير تدريبات مختلفة لتنمية مهاراتهن بالإضافة إلى توفير حزم تأمينية مختلفة.

كما أشارت إلى أن المجلس   عقد لقاءين سابقين استمع فيهما إلي جهود المؤسسات الأهلية لمساعدة العاملات المنزليات، مضيفة أن هذا اللقاء هدفه الاستماع إلى العاملات فى الخدمة المنزلية ومن ثم تكوين رؤية متكاملة عن أوضاعهن واحتياجاتهن ورفعها للمؤسسات المعنية لصياغة سياسات وقوانين للنهوض بأوضاعهن. 

من جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر على خطورة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر  والعواقب الاجتماعية و القانونية الوخيمة المترتبة عليهما على الاسرة و على المجتمع بأكمله ، واضافت ان اهتمام الدولة باوضاع العاملات المنزليات ياتي من اوضاعهن الاقتصادية الهشة والتي تتطلب التدخل  الفوري لتحسينه مؤكدة أن مهنة الخدمة المنزلية لا تقل أهمية عن أى وظيفة أخرى حيث توفر الدعم المتكامل للأسر وخاصة تلك التي تقودها نساء عاملات سواء في أعمال التنظيف ورعاية الاطفال وكبار السن  والطبخ وغيرها مضيفة ان وزارة العمل توفر فرص تدريبية مختلفة للعاملات المنزليات والتى تمكنها من الحصول على رخصة معتمدة ودعتهن إلى الانضمام لهذه الدورات.

كما استعرضت منى عزت مشكلات عاملات المنازل والعوائق القانونية التى تواجههن لتقنين أوضاعهن وأشارت إلى أن المجتمع المدني المصري يقوم بجهود كبيرة في تأهيل العاملات المنزليات وتمكينهن من الحصول على فرص عمل ملائمة  وما يقوم به من توجيههن إلى فرص التامين  الاجتماعي والصحي كصاحبات عمل حرفي ودعتهن لانشاء نقابة تدافع عن حقوقهن وإثبات مهنة العامل المنزلي ببطاقات الرقم القومي.

وأشار خالد محمد مدير جمعية قواسم الخير أن الجمعية تقوم باعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملات المنزليات بمنطقة عين شمس لتحضير مقترح تدخلات مختلفة  لتطوير مهاراتهن أو تدريبهن على حرف حتى يتسنى لهن إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهن لفتح آفاق عمل جديدة لهن.

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