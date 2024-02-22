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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب حازم الجندي ينظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان الكريم

أعلن النائب الوفدى  المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة للحزب بالغربية، تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أبناء محافظة الغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم  أعادة الله عليكم بالخير والبركات. 

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وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة عن الجوائز المالية وطريقة الإشتراك لأبناء محافظة الغربية من حفظة القرآن الكريم، واشترطت اللجنة أن يكون  يكون المتسابق من محافظة الغربية، ولا يتعدى سن المتسابق في مسابقة حفظ ربع القرآن ١١ عامًا، وفي مسابقة حفظ نصف القرآن ١٦ عامًا، وحفظ القرآن كاملًا ٢٥ عامًا. 

ورصدت اللجنة جوائز مالية للفائزين، حيث يحصل الفائز الأول في حفظ القرآن كاملًا على ٥ آلاف جنيه، والثاني على ٣ آلاف جنيه والفائز الثالث علي 2000 جنيه، ومن الرابع حتى العاشر ألف جنيه. 

كما يحصل الفائز في مسابقة حفظ نصف القرآن علي 2000 جنيه، والفائز الثاني علي 1000 جنيه، والثالث علي 900 جنيه، ومن الرابع حتى العاشر 500 جنيه. 

ويحصل الفائز في مسابقة حفظ ربع القرآن علي ألف جنيه، والثاني 900 جنيه والثالث 800 جنيه ومن الرابع حتي العاشر علي 500 جنيه.

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