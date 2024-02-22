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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استعدادًا لرمضان.. الأوقاف: استمرار حملة النظافة الموسعة بمساجد الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت مديرية أوقاف الجيزة هذه حملة النظافة بالمساجد استمرارًا لحمة النظافة الموسعة بجميع مساجد الجمهورية التي أطلقتها وزارة الأوقاف يوم الاثنين الماضي استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

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وزير الأوقاف: التوسع في الأنشطة القرآنية والدعوية خلال رمضان

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الأوقاف تطلق حملة النظافة بالمساجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك

وكانت البداية من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، ثم مسجد خالد بن الوليد بالكيت كات إمبابة، ثم مسجد أبو بكر بالجيزة، ثم مسجد الرشد بالعجوزة، بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة.

الحفاظ على النظافة مطلب شرعي

أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمن، وعنوان يعرف به المسلم، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

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