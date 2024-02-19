الأوقاف تطلق حملة النظافة بالمساجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، صباح اليوم الاثنين، حملة نظافة موسعة في جميع مساجد الجمهورية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك

وقد أكد الجميع أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله عز وجل أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون.

وتابعت الأوقاف: يقول الحق سبحانه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله تبارك وتعالى جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها أمرٌ واجبٌ محتمٌ.