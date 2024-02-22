الأحد القادم.. بدء منافسات البطولة العربية الـ 18 لكرة القدم بجنوب الوادي

تبدأ يوم الأحد القادم، فعاليات الدورة العربية الـ 18 لكرة القدم التي تُنظمها جامعة جنوب الوادي، بمشاركة 15جامعة مصرية.

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن الجامعة حريصة على تنظيم اللقاءات القمية والتي تهدف الى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات.

ونوه رئيس الجامعة، أن ذلك يؤدي إلى زيادة برامج وأنشطة المجلس العربى للأنشطة الطلابية للممارسة والمنافسة المنظمة من خلال تلك اللقاءات.

وإكساب الطلاب الخبرات والمهارات والسلوك القويم التى تتصف بها قواعد وقوانين الأنشطة الطلابية.

الجامعات المشاركة:

وبيّن بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بان الدورة الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم يشارك فيها 15 جامعة مصرية وهى ( بنها – المنيا – الاسكندرية – المنيا الاهلية – سوهاج – المصرية للتعليم الإلكتروني الاهلية – هليوبوليس – المستقبل – عين شمس – حلوان – سيناء – النيل – النهضة – جنوب الوادي الاهلية ) بالإضافة الى جامعة جنوب الوادي.

وتقام الدورة فى الفترة من 25 إلى 29 فبراير الحالي، تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.