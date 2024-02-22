سماعة أذن لـ«محمد»

شاء القدر أن أفقد حاسة السمع بالأذنين ولعدم قدرتى المادية حتى علي شراء سماعة واحدة وجدت نفسى فى دوامة قوامها صعوبة الحصول علي سماعة أذن؟!.. هكذا حال فقراء هذا الزمان!.. فليس لى تأمين صحى ولا أملك مالاً يمكننى من شراء سماعة.. طرقت كل الأبواب إلي أن أعيتنى الحيل وضاقت بى السبل ودب اليأس فى أوصالى.. حتى الجهات المتخصصة والجمعيات الخيرية ومن توسمت فيهم الخير كله لمساعدتى خذلونى!.. فهل أجد من يرق قلبه لحالى ويساعدنى فى الحصول علي سماعة واحدة فقط.. أتمنى.. أوثق ظروفى السيئة التي يلين لها الصخر وتمزق انياط القلب بشهادة فقر حكومية معتمدة.. عسى أن ترق القلوب.

محمد نادى عبدالعزيز محمد

قرية المتانية مركز العياط - محافظة الجيزة

تليفون: 01117538771

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