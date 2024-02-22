65 مليون جنيه تكلفة أعمال تطوير طريق ترعة المنايف بالإسماعيلية

قال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أن الأعمال مستمرة لتطوير وتوسيع طريق بر أيمن ترعة المنايف، الواصل من طريق السويس الصحراوي إلى معدية سرابيوم، بطول ٨ كم.

واكد الشيمي أنه تم عمل الحماية اللازمة لبر أيمن الترعة ولبر أيسر الجنابية الموازية للترعة بطول ٨ كم وتركيب شبكة إنارة كاملة بنفس طول الطريق وترحيل المرافق وترحيل وتحديث مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تصل ل٦٥ مليون جنيه، وسوف تنتهي الأعمال في ٣٠ إبريل القادم طبقًا للخطط الزمنية.



واكد أن ذلك جاء بناءًا على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والذي أكد على سرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ .

يذكر أن هذا المشروع يعتبر المرحلة الأولى من محور ترعة المنايف الواصل من طريق القاهرة الصحراوي إلى السويس الصحراوي إلى معدية سرابيوم، والبالغ طوله ١٦ كم.

وتقوم مديرية الطرق بإنهاء أعمال التطوير بشارع الجيش بمنطقة الأفرنج بحي أول الإسماعيلية؛ تمهيدًا لافتتاح الشارع للمرور، ليصبح موازيًا لشارع محمد علي وموصلًا من شارع السلطان حسين حتى منطقة الكمبراتيف خلف المحافظة. وتعد الأعمال بشارع الجيش ،جزء من أعمال تطوير منطقة حي أول التي تشمل المحطة الجديدة ومنطقة الأفرنج.