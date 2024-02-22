عاجل
وزير الرياضة يُتابع مستجدات الأوضاع لبعثة الأهلي بعد التجهيز لتحرك البعثة من مطار أكرا
الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة قتلى فلسطين إلى 29410 شهداء منذ 7 أكتوبر

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

 أكدت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الخميس، إن 29410 فلسطينيين قتلوا وأصيب 69465 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

txt

في اليوم 139 لحرب غزة.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية

txt

باحث بالشأن الإسرائيلي: أمريكا تخشى استمرار الحرب في غزة خلال رمضان

 وأكد البيان الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه تم "تسجيل 97 شهيدًا و132 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة" أمس.

 وأضاف البيان أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بوقوع انفجار قوي في مدينة رفح عقب نسف مربعات سكنية.

كما ذكرت وسائل الإعلام أن مناطق في خان يونس تعرضت لقصف مدفعي عنيف وسمع دوي انفجارات متتالية في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، في قطاع غزة.

 وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قام بنسف منازل عدة وسط المدينة وشوهد تصاعد كثيف للدخان في المدينة.

 كذلك أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الوسطى، مشيرة إلى تمركز القصف في مخيم النصيرات، وتبع ذلك تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المخيم.

كذلك قصفت آليات الجيش الإسرائيلي منزل لعائلة "يوسف" غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

مواد متعلقة

في اليوم 139 لحرب غزة.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية

الخارجية الإندونيسية تدين الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة

السفير الفلسطيني: أمريكا تشارك في الحرب على غزة بالفيتو

وزير الصحة يناقش سبل دعم المصابين القادمين من قطاع غزة
الجريدة الورقية