دعوة عامة للأطباء البيطريين المرشحين على مقاعد انتخابات التجديد النصفى 2024

دعت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين 2024، برئاسة الدكتور ناجى سلام، كافة الأطباء المُرشحين علي جميع المقاعد الانتخابية، سواء نقابة عامة أو نقابات فرعية، لحضور اجتماع عام يوم الأحد الموافق 2024/2/25 الساعة الثانية عشرة بنادي الأطباء البيطريين بالعجوزة.

ويأتي الاجتماع للنظر في الآتي:

1- مناقشة الاعدادات اللازمة ليوم الانتخابات للوصول إلي مستوى أمثل لها.

2- عمل توكيلات المرشحين لمندوبيهم في اللجان، نظرا لأنه لن يسمح لأي فرد بالتواجد داخل اللجان بدون توكيل صادر من لجنة الإشراف على الانتخابات "مقابل رسوم إدارية لمن يرغب".

3- الحصول على نسخة من أعضاء الجمعية العمومية سواء محافظة أو قطاع أو جمهورية طبقا لآخر تحديث "مقابل رسوم إدارية لمن يرغب".

وأكد رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، أنه سيتم الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الاقتراع، المقرر لها الأربعاء 6 مارس 2024.