يستضيف فريق اتحاد جدة، نظيره نافباخور نامانجان الأوزبكستاني مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مباريات جولة الإياب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2023.

وكانت مباراة الذهاب بين اتحاد جدة ونافباخور التي أقيمت على ملعب ستاد المركزي بـ أوزبكستان قد انتهت بالتعادل السلبي.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة نافباخور بدوري أبطال آسيا اليوم

من المتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاريادو بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - حسن كادش - مدالله العيان.

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - رومارينيو - كريم بنزيما.

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ونافباخور في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الاتحاد ونافباخور عبر فضائية Alkass Ten HD و Abu Dhabi Sports Asia 1 و beIN Sports AFC HD و SSC HD.

معلقو مباراة الاتحاد ونافباخور اليوم

يعلق على المباراة كلا من بلال علام وفارس عوض ورؤوف خليف وحسن العيدروس وسمير المعيرفي.

وتأهل فريق الاتحاد إلي هذا الدور بعدما نجح في احتلال صدارة المجموعة الثالثة، عندما حقق 15 نقطة كاملة، حصدها من 5 انتصارات وخسارة واحدة.

أما فريق نافباخور نامانجان فقد حقق المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.