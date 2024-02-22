العناية الإلهية تنقذ 17 سائحًا من حريق لنش جنوب البحر الأحمر

أنقذت العناية الإلهية، صباح اليوم الخميس، 17 سائحًا من جنسيات مختلفة، و14 شخصًا آخرين هم طاقم لانش بحرى، كانوا على متنه ونشبت فيه النيران بشواطئ جنوب البحر الأحمر.

ورد بلاغ للجهات المختصة يفيد بنشوب حريق في أحد اللنشات السياحية بشواطئ جنوب البحر الأحمر، وتحديدا ما بين شواطئ سفاجا والقصير، وفور ظهور النيران اتجهت إليه عدد من اللنشات الأخرى القريبة منه، وتم السيطرة على الحريق بعد إنزال ما كانوا على متنه.

وتبين أن اللنش كان فى رحلة مبيت بحرية، وكان فى طريقه لجنوب البحر الأحمر، وتم تحديد موقعه بين مدينة سفاجا وقرية الحمراوين بمدينة القصير.