موعد مباراة الهلال وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ملعب استاد المملكة آرينا، حيث يحتضن مباراة الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2023.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وسباهان التي أقيمت على ملعب استاد نقش جهان، معقل فريق سباهان، قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال وسباهان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان اليوم

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قنوات Alkass Ten HD و Abu Dhabi Sports Asia 1 و beIN Sports AFC HD و SSC HD.

وكان الهلال قد اقتنص بطاقة الصعود للدور الإقصائي الأول، باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

أما سباهان فقد حل وصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وتعادل وحيد، وهزيمتين بينهما واحدة بقرار من الاتحاد الآسيوي.