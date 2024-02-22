أسعار عمرة رمضان 2024.. برامج مختلفة

تكلفة أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، يحظى باهتمام بالغ من المواطنين الراغبين في أداء العمرة، وفي سياق ذلك ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يسعى الكثير إلى معرفة أسعار عمرة رمضان 2024عقب إعلان عدد من شركات السياحة المصرية عن تكلفة العمرة خلال الآونة الأخيرة.

أسعار عمرة رمضان 2024

سعر البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائي 75000 جنيه

سعر البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثي 65000 جنيه

سعر البرنامج الاقتصادي غرفة رباعي 56000 جنيه

البوابة المصرية للعمرة

ويمكن الاستعلام عن شركات السياحة المعتمدة بغية اختيار شركات السياحة المعتمدة، عبر الدخول لبوابة العمرة، وتصل صلاحية باركود العمرة التنظيمي الصادرة من البوابة المصرية للعمرة لمدة أسبوع.

خطوات استخراج باركود العمرة

وتشمل خطوات استخراج باركود العمرة، أولًا: بالحصول على تأشيرة عمرة من جهة معتمدة، ثم التوجه لشركة سياحة معتمدة من وزارة السياحة والآثار لطلب الحصول على الباركود، والتأكد من تفعيل الباركود على بوابة العمرة المصرية، ثم حجز تذكرة الطيران.

فضل أداء العمرة

وكشفت دار الإفتاء أن العمرة من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لِمَا فيها من تكفيرٍ للذنوب، واستجابة للدعوات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّة».