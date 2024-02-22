إقامة نهائى كأس رابطة الأندية بين سيراميكا والطلائع فى يوليو المقبل

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على موعد نهائي كأس الرابطة المصري، على أن يقام النهائي في يوليو القادم.

ويلتقي سيراميكا أمام طلائع الجيش في النهائي بعدما اقيمت المنافسات في الأدوار السابقة من النسخة الحالية من بطولة كأس الرابطة على هامش توقف الدوري الاخير بعد التزامن مع فترة اقامة بطولة كاس امم افريقيا والتي اقيمت في كوت ديفوار.

وأعلن عامر حسين أن رابطه الأندية قررت تأجيل موعد مباراة نهائي كأس الرابطة المصرية والتي سوف تقام هذا الموسم في يوليو، مشيرا الى انه من الصعب ان يتم اقامة النهائي في كأس الرابطة قبل نصف شهر مارس القادم.

ويجمع نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 بين سيراميكا وطلائع الجيش، ونجح سيراميكا في الفوز على نادي الإتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتمكن من التأهل عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.ومن المقرر أن يحصل المتوج ببطولة كأس رابطة المحترفين على جائزة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مصري.

وكان نادي مودرن فيوتشر هو المتوج بكأس الرابطة المحترفة في نسختها الأولى عام 2022 عقب الفوز في النهائي على غزل المحلة بنتيجة 5-1.أما نادي سيراميكا كليوباترا هو حامل لقب النسخة الثانية العام الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.