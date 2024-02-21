الأربعاء 21 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المرور تحرر 466 مخالفة لسائقين للتحدث تليفونيا أثناء القيادة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (24736) مخالفة مرورية متنوعة بينها (480) مخالفة السير بدون تراخيص.

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وأسفرت الجهود عن ضبط (50) دراجة نارية مخالفة، و(17287) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(19) مخالفة موقف عشوائى، و(466) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(3) مخالفات شروط التراخيص.

وفي سياق آخر، شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (24736) مخالفة مرورية متنوعة بينها (480) مخالفة السير بدون تراخيص.

وأسفرت الجهود عن ضبط (50) دراجة نارية مخالفة، و(17287) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(19) مخالفة موقف عشوائى، و(466) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(3) مخالفات شروط التراخيص.

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