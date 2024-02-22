محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بقطور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في الوقت المحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الإهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال جولته الصباحية لتفقد أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة قطور.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بطول ٢ كم وعرض ١٨ م، كما تفقد المحافظ عددًا من الشوارع المزمع رصفها في الخطة الاستثمارية الجديدة بمدينة قطور، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير بمدخل سبرباي بطنطا بمسطح ١٢٠٠ متر مؤكدًا حرص المحافظة على الإهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية و الميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفساً طبيعياً للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.