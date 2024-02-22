توعية طالبات مدرسة الثانوية الصناعية بالرحمانية في التعامل مع البيئة

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، ندوة توعوية بالمدرسة الثانوية الصناعية بالرحمانية، بأهمية المياه وترشيد استهلاكها، والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

وخلال أعمال الندوة، تم تكوين فريق التوعية من: آمين مياه، و آمين صرف صحي، وعمل ورشة سباكة، وتدريب الطالبات عمليـا على إصلاح تسريب المياه، وتم تكريم الطالبات المتميزات في الأنشطة، وتوزيع هدايا رمزية وكتب سباكة وبرشورات توعية موضح بها أرقام الخط الساخن للشكاوي والمقترحات.

وأكد المهندس عامر كمال أبو الحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الطلاب؛ يعد عاملا مهما للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، وهذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.

وترشيد استهلاك المياه، يشمل جميع السياسات والاستراتيجيات والأنشطة لإدارة الموارد الطبيعية للمياه العذبة على نحو مستدام، وحماية غلاف الأرض المائي، وتلبية الطلب البشري الحالي والمستقبلي.

ويؤثر عدد السكان والنمو السكاني وحجم الأسرة والثراء على كمية المياه المستخدمة، وأدت التغيرات المناخية إلى زيادة الضغوط على موارد المياه الطبيعية وخاصة في التصنيع والري الزراعي، ونفذت العديد من البلدان بالفعل سياسات تهدف إلى الحفاظ على المياه، وحققت نجاحًا كبيرًا.