السفير الفلسطيني: أمريكا تشارك في الحرب على غزة بالفيتو

صرح مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، بأن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار يعتبر تدخلا مباشرا في الحرب على غزة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن عوض الله قوله بأن الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة بشكل مستمر ضد وقف الحرب على قطاع غزة ينفي ادعاءاتها بأنها تنادي بحقوق الإنسان.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الفيتو الأمريكي الأخير يخالف الإرادة الدولية ويمثل تحديا للمجتمع الدولي و"ضوءا أخضر" لإسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو للاستمرار في الحرب على قطاع غزة، كما أنه لا يمثل فقط تشجيعا لإسرائيل في مواصلة حربها في قطاع غزة بل يؤكد للعالم أن الولايات المتحدة جزء من المشكلة.