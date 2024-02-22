الطقس مشمس معتدل على محافظة الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الخميس طقسًا معتدلًا مشمسًا غير ممطر على جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة. ويتزامن الطقس المعتدل مع استمرار الدراسة مع توافرالسيولة المرورية فى الشوارع الرئيسية. ونوهت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 20.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسا مستقرا ودافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14.