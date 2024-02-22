الخارجية الروسية تعلن عن اجتماع فلسطيني لطرفي المقاومة الشهر المقبل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين تعتزمان المشاركة في اجتماع فلسطيني_ فلسطيني في موسكو يوم 29 فبراير الجاري.

وقال بوغدانوف ردًا على سؤال "سبوتنيك" بشأن لقاء وفدي "حماس" و"فتح" في موسكو: "بالطبع سيفعلون، الجميع سيفعلون: فتح وحماس، نعم".

وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، نهاية شهر فبراير الجاري.

وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أعلن بأن موسكو تتوقع عقد لقاء فلسطيني-فلسطيني في المستقبل المنظور بمشاركة جميع الفصائل الرئيسية لتجاوز الانقسام الداخلي.