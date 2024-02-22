مقتل إسرائيلي وإصابة 8 بالضفة الغربية

قُتل إسرائيلي وأصيب آخرون، في عملية إطلاق نار، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، بالضفة الغربية صباح اليوم الخميس.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعرضت السيارات المارة على الطريق رقم 1 الواصل بين تل ابيب والقدس في المنطقة القريبة من مستوطنة "معاليه أدوميم" و"حاجز الزعيم"، لإطلاق نار.

وقالت الصحيفة إن أحد منفذي العملية ترجل من السيارة وبدأ بإطلاق النار على السيارات، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، بينهم اثنان وصفت جراحهما بـ"الخطيرة".

بينما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن منفذي العملية هما اثنان وجرى شل حركتهما، مشيرة إلى أن ثمانية إسرائيليين أصيبوا في الهجوم، وهرعت القوات الإسرائيلية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.