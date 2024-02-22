الجيش الأمريكي يدمر 7 صواريخ وطائرة مسيرة للحوثيين

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أنه دمر 7 صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ، وطائرة مسيرة، انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن "الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت أمس إنها تلقت تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة اليمنية، حيث يهاجم الحوثيون سفن الشحن احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

بينما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن "الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على السفينة (سي شامبيون) يوم 19 فبراير/شباط خلال إبحارها إلى ميناء عدن".

وتابعت في بيانها إن "أحد الصاروخين انفجر بالقرب من السفينة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما ألحق بها أضرارا طفيفة"، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم اليونان.

ويذكر أن القوات الأمريكية والبريطانية تشن منذ 12 يناير الماضي ضربات جوية ضمن تحالف عسكري يهدف إلى تحجيم قدرات الحوثيين والحد من هجماتهم ضد خطوط الملاحة الدولية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.