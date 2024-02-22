طقس دافئ على معظم الأنحاء.. درجات الحرارة اليوم

تسود اليوم الخميس حالة من الاستقرار والدفء على معظم الأنحاء، في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.

كما تسود اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14، فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة، فى 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 21، فى بنها الصغرى 13 والعظمى 20، فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20.