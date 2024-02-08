جهّز ورقك| بدء تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الأحد

تبدأ مدارس الثانوية العامة في جميع أنحاء الجمهورية، يوم الأحد المقبل، استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 من طلاب الصف الثالث الثانوي.

ويستمر تسليم استمارات الثانوية العامة للمدارس من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 22 يونيو المقبل في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس بنفس نظام العام الدراسي الماضي.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الأحد الموافق 14 يناير الحالي وتستمر حتى الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024

الاستمارة الإلكترونية الخاصة بـامتحانات الثانوية العامة 2024 بجميع مشتملاتها.

تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الثانوية العامة .

3 صور حديثة لطالب الثانوية العامة 2024 مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

إيصال سداد رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

توقيع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

إيصال تسديد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من الأحد الموافق 14 يناير الحالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من غد الأحد، وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

ولتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية قبل انتهاء المدة المحددة (اضغط هنا).



