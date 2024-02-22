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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار مختار: قمة الأهلي والزمالك لا ترتبط بمستوى اللاعبين

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الكابتن مختار مختار، نجم النادي الأهلي الأسبق، إن الجماهير كانت تتوقع أن يكون أداء النادي الأهلي أفضل مما حدث في المباراة الأخيرة، خاصة وأن معظم لاعبي النادي الأهلي موجودين في المنتخب، ومن المفترض أن يكون أدائهم أفضل مما حدث.

وتابع "مختار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس": "المباراة المقبلة بإذن الله مع غانا ستكون أفضل، خاصة وأن لاعبي النادي الأهلي يرتفع أدائهم مع الحدث، وسيكون أدائهم بشكل جيد، وبإذن الله اللاعيبة سترتقي إلى الأفضل".

وأشار إلى أن المباريات بين الأهلي والزمالك لا ترتبط بمستوى اللاعبين في الناديين، والتاريخ مليء بهذه الأحداث، متابعًا: "دائمًا مباريات الأهلي والزمالك لا ترتبط بالمستوى، وأحيانا صفقات نادي الزمالك الأخيرة قد تغير الوقع، وننتظر الحدث الفترة المقبلة".

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