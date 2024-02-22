اللحوم الحمراء قاتلة لبعض الناس.. علماء يكتشفون مفاجأة

وجد فريق من الباحثين من جامعة فرجينيا، أن مجموعة معينة من السكان قد تكون معرضة بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض القلب بسبب استهلاك اللحوم، ووفقا للعلماء، فإن جسم هؤلاء الأشخاص لديه حساسية متزايدة لمسببات الحساسية الموجودة في اللحوم الحمراء.

وترتبط هذه المادة المسببة للحساسية، بحسب الخبراء العلميين، بتراكم مكثف للرواسب الدهنية في شرايين القلب، في الأشخاص الحساسة له، قد تبدأ العملية المرضية لتراكم البلاك في الشرايين، مما يثير أمراض القلب أو تصلب الشرايين.

وأوضح الخبراء أن مسببات الحساسية يمكن أن تسبب تغيرات مناعية معينة، مما يساهم في "انسداد" الشرايين.

حتى الآن، لم يقترح العلم أن أي نوع من أنواع حساسية اللحوم الحمراء قد يكون عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، ووفقا لمؤلفي العمل، فإن اكتشاف علماء من فرجينيا يشير إلى أن الحساسية تجاه اللحوم الحمراء قد تكون عاملا أقل من الواقع في قائمة أسباب زيادة حالات أمراض القلب.

تظهر الحسابات الأولية التي أجراها العلماء أن ما يقرب من 1 في المائة من إجمالي السكان يعانون من حساسية تجاه اللحوم الحمراء.