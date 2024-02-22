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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو الإسماعيلي : تخطينا أزمة العام الماضي ببيع اللاعبين

بوابة الوفد الإلكترونية

علق محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، على الأزمة التي عانى منها الإسماعيلي خلال الموسم الماضي ، وتدعيمات الدراويش مع ايهاب جلال المدير الفنى.

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وقال عضو الإسماعيلي في تصريحاته ..
.- عبد الرحمن مجدي كان له عرضا من خارج مصر تحديدا من نادي ليبي ولكن الصفقة لم تتم بسبب تدخل الوكلاء.

- لو لم يتم الاستغناء عن بعض اللاعبين وبيعهم لم نستطع حل أزمة القيد وكان من الممكن أن نهبط للدرجة الثانية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبيع ياو أنور ساهم بشكل كبير في حل أزمة القيد.

- اتفقنا بشكل ودي مع البنك الأهلي على عدم مشاركة ياو أنور في مواجهة الإسماعيلي ضدنا ولكن لا يوجد بند مُلزم بذلك.

- نادر فرج تم توظيفه في مكان جديد من جانب إيهاب جلال ولا يزال أمامه الكثير وانتظروا مفاجآت أكثر خلال الفترة المقبلة.

- فتحنا القيد الساعة 1 قبل ساعتين فقط من غلق باب القيد.. لذلك كان علينا التعاقد مع لاعبين لديهم علاقة جيدة بإيهاب جلال لكونه يعرف جيدا أن هؤلاء اللاعبين سينتظرون الإسماعيلي حتى اليوم الأخير

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