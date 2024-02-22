مدرب الزمالك السابق: لا بديل عن مشاركة عمر جابر في مركز الظهير الأيسر

أكد أحمد عبد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، أن سوء الحظ كان سببا في تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.

قال أحمد عبد المقصود، في مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، قدم الزمالك مستوى فني مميز في مباراة الإسماعيلي، مشددا على أن سوء أرضية الملعب وغياب التوفيق كان سببا في عدم تحقيق الفوز ونقاط المباراة الثلاث.

وأضاف عبد المقصود، لا يُمكن التعجل في الحكم على البرتغالي جوزيه جوميز، ولكن ما قدمه الزمالك من مستوى فني جيد يؤكد أن هناك بصمات للمدرب بدأت في الظهور.

وعلق مدرب الزمالك السابق على الإصابات التي يعاني منها الفريق في مركز الظهير الأيسر، مشيرا إلى أنه لا بديل عن مشاركة عمر جابر في هذا المركز لتعويض غياب الثلاثي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي.