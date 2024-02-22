رئيس ميدياما : مصممون على الفوز أمام الأهلي
أكد توني أوبين رئيس نادي ميدياما الغاني، أن فريقه سيسعى للانتصار خلال مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.
وقال أوبين، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مواجهة الأهلي ستكون في غاية الصعوبة، وخسرنا المباراة الأولى ونعلم قوة الأهلي في القارة الأفريقية فهو النادي الأكثر نجاحا".
وأضاف: "لاعبونا ربما فقدوا التركيز خلال المباراة الأولى، لكننا انتصرنا بعد ذلك على شباب بلوزداد وهو فريق قوي ونتطلع للظهور بقوة ضد الأهلي".
وتابع: "لدينا الفرصة للتأهل حال انتصرنا على الأهلي وشباب بلوزداد، وكرة القدم مليئة بالمفاجئات، ومصممون على تحقيق الفوز على الأهلي".