رئيس مدينة مرسى علم يلتقى بنقيب المعلمين بالبحر الأحمر

التقي اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، بناصر الدين لمعى نقيب المعلمين بالبحر الأحمر، وسيد رمضان مصطفى رئيس اللجنة النقابية بمرسى علم، واعضاء اللجنة النقابية ونائب رئيس مجلس الأمناء بمرسى علم؛ لاستعراض الخدمات المقدمة للمعلمين والمعلمات بمرسى علم

واطلع رئيس مدينة مرسى علم، على أهم الموضوعات التي يتعرض لها المعلمين ووجه بالتعاون والحرص على حل اي من المعوقات التي تواجه المعلمين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق وتبذل مجهودات غير مسبوقة للنهوض بجميع القطاعات الحكومية والخدمية والتنفيذية

حضر اللقاء ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم، وسعيد ابو الحجاج ومحمود حامد أعضاء النقابة ومحمد حربي نائب رئيس مجلس الأمناء.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بجميع القطاعات بمدن المحافظة .

والتقى اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، بعددا من المواطنين لفحص الطلبات المقدمة منهم ولسماع مقتراحاتهم، خلال اللقاء الاسبوعي الذي عقد بديوان الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لهم .

وأشار إلى أنه يسعي جاهداً للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة و تحسينها و تلبية كافة طلبات المواطنين وسرعة إنجازها في اطار القوانين و اللوائح و الامكانيات و العمل على تذليل الصعوبات والتصدي بكل حزم لكل من يعرقل الخدمات بكافة القطاعات .

وأكد خليل، أن استمرارية عقد لقاء المواطنين يوم الأربعاء من كل أسبوع بمقر الوحدة المحلية للمدينة يؤدي إلى التواصل والتفاعل الايجابي مع أهالي مرسى علم لايجاد الحلول و الاستماع إلى الأفكار البناءة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتواصل مع المواطنين لتذليل كافة المعوقات وإيجاد حلول فورية للمشكلات .