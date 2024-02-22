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الخميس 22 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

من جنيف إلى لاهاي.. ياسمين موسى رحلة نضال في سبيل القانون الدولي

المستشارة ياسمين
المستشارة ياسمين موسى

المستشارة ياسمين موسى هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، والمستشارة القانونية بمكتب الوزير حاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج بإنجلترا.

مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولي
آخر عمل لها كان بالخارج حيث كانت مستشارة بالوفد المصري في جنيف، واليوم، قادت مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في ثالث أيام جلسات الاستماع بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وتركزت مرافعتها على العديد من النقاط التي تؤكد ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

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وتقلدت المستشارة ياسمين موسى العديد من المناصب الهامة، وكانت السكرتيرة الأولى للشؤون الإنسانية والقانونية في بعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف قبل عام 2019، كما عملت في وزارة الخارجية المصرية وحصلت على منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري.

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من 2014 إلى 2016، كانت أستاذة مساعدة في القانون بالجامعة الأمريكية في القاهرة حيث قامت بتدريس القانون الدولي العام، وأخيرًا، حصلت على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.

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