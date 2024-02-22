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الخميس 22 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يهزمن الشمس في دوري اليد

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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أقيمت المباراة على صالة الشمس، ونجح «سيدات يد الأهلي» في تحقيق الفوز بنتيجة 31-30، ليحافظ الفريق على سلسلة الانتصارات في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على سموحة بنتيجة 30-14، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» في المباراة القادمة، فريق الزمالك، غدًا الخميس، ضمن منافسات البطولة.

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