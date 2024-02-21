رئيس مدينة الفيوم يشهد العرض المسرحي "مركب بلا صياد"  

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العرض المسرحي "مركب بلا صياد"، للفرقة القومية المسرحية بالفيوم، ضمن برامج الوزارة، على مسرح مجلس مدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور المحاسب مراد عبد القادر مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم وسماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورواد المسرح.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

تطرح مسرحية مركب بلا صياد واحدة من أبرز القضايا الأخلاقية التي تواجه الإنسان المعاصر في كل مكان وآن، ويحمل العرض عددا من الرسائل والقضايا الانسانية منها علاقة الإنسان بالموت، والحب وتأثيره على التغيير في النفس الإنسانية داخل علاقات مترابطة. النص للمؤلف والكاتب الإسباني "أليخاندرو كاسونا"، ترجمة محمد الأمين محمد، وإخراج أحمد السلاموني، ديكور وملابس مروان إيهاب، ملابس شهد سيد، إعداد موسيقي محمود صلاح حامد، كيروجراف علاء لؤي، تنفيذ ديكور عادل ربيع وشروق محمد، تصميم وتنفيذ إضاءة أحمد صلاح حامد، مساعد مخرج ميرنا عماد وضياء الجدوى، مخرج منفذ حسين محمود.

فرقة الفيوم القومية المسرحية تواصل تقديم العرض المسرحي مركب بلا صياد

"مركب بلا صياد"، تمثيل فناني فرقة الفيوم القومية المسرحية بطولة إبراهيم الديب، جيهان رجب، ضياء الجداوى، هدية السواح، محمد وريبي، علياء بدوي، ديانا أمين، شنودة ملاك، بمشاركة عدد من الوجوه الشابة وهم: يوسف حسن، زياد أشرف، طارق كمال، محمد شريف، ماريا يسي، كارين نعيم، ندى أحمد، يوسف ميسي، ياسمين مصطفي، يارا أحمد.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويقدم بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

الجدير بالذكر أن فرع ثقافة الفيوم بدأ تقديم فعاليات العرض المسرحي مركب بلا صياد بداية من يوم الجمعة الموافق 16 فبراير وتستمر فعاليات العرض حتى يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير الجاري، وذلك على مسرح مجلس مدينة الفيوم.