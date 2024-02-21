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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شوط سلبي بين برشلونة ونابولي في ثمن نهائي أبطال أوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجه التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء برشلونة ونابولي ، الجاري بينهما الآن على ملعب دييجو ارماندو مارادونا ، في ذهاب منافسات دور ال ١٦ لدوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن برشلونة قد حسم التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما جاء في المركز الأول في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن بورتو الذى حسم الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

بينما جاء فريق نابولي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 1 وخسارة 2 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 9 أهداف.

ويأتي تشكيل برشلونة ف اللقاء كما يلي..
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، مارتينيز، جواو كانسيلو.
خط الوسط: دي يونج، كريستنسن، جوندوجان.
خط الهجوم: يامال، ليفاندوفسكى، بيدرى.

بينما جاء تشكيل نابولي..
حراسة المرمى: ميريت.
خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، أوليفيرا.
خط الوسط: زامبو أنجويسا، لوبوتكا، كاجوستي.
خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا

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