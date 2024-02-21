قرار جديد في واقعة مقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية في القليوبية

أمر قاضي المعارضات بالقليوبية ، بتجديد حبس المتهم بقتل عجوز مسنة في القليوبية، 45 يوما علي ذمة التحقيقات ، وفي اعترافات المتهم التفصيلية أمام جهات التحقيق، قبل أن تُصدر أمرًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قرار جديد في واقعة مقتل مسنه لسرقة مشغولاتها الذهبية في القليوبية

قد أقر المتهم أنه كان يراقب المجني عليها، خاصًة بعد علمه باحتفاظها بمشغولات ذهبية داخل شقتها، لذا قرر التخلص منها لسرقتها.

و تنفيذا لمخططه الإجرامي ، قام المتهم بإحضار سلاح أبيض سكين حاد، واستغل وجود المجني عليها بمفردها في الشقة، وتسلل إليها ثم سدد لها عدة طعنات أدت إلى إنهاء حياتها في الحال.

وتابع المتهم: "وجهت لها عدة طعنات حتى ماتت، وسرقت هاتفها المحمول وخلعت عنها حلقها، وقررت تركه وهربت".

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ببلاغ بمقتل ربة منزل داخل الشقة سكنها الكائنة بعقار بدائرة المركز، على إثر طعنات وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، وبجوارها قرطها الذهبى وسكين مُدمم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة، وتم إصدار إذن من النيابة والقبض عليه، واعترف بارتكاب الجريمة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

بحوزته شنطة دولارات ..سقوط رجل أعمال في قبضة الامن بالقليوبية

كما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل أعمال يدعى محمد ا ا ح، 50 سنة ويمتلك شركة توريدات ومحل إقامته بمحافظة الشرقية، وتوالت النيابة التحقيق .

وأعدت الأجهزة الأمنية عدد من الأكمنة المتمركزة داخل محافظة القليوبية لسرعة ضبط رجل أعمال وعثر الأمن بحوزته على حقيبة بها نصف مليون دولار خلال سيره بسيارته كيا سبورتاچ.

وكشف التحريات أن رجال الأعمال سبق اتهامه في قضايا خطف شخص وتبديد وتبوير أرض وشيكات.