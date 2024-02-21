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الأربعاء 21 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد الفوز على الطلائع ذهابا وايابا

طائرة الزمالك تتأهل إلى نصف نهائي الدوري

طائره الزمالك
طائره الزمالك

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/2 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة الثانية لدور الثمانية لمسابقة الدوري، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي للبطولة .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 
23/25
25/21
26/24
25/27
15/10
ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة بتروجت وسموحة.


ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً ، ومحمد علي مدرباً ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

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