اليوم.. مؤتمر بنها السابع للسكر وأمراض القلب

تعلن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن إقامة مؤتمر بنها السابع للسكر بعنوان (تأثير السكر وأمراض القلب على الصحة العامة في مصر) أيام الخميس والجمعة٢٢ و٢٣ فبراير بمكتبة مصر العامة.

وذلك برعاية الدكتورخالد عبد الغفار - وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجهها الدولة في علاج مصر السكر وأمراض القلب وتأثيرها على المريض .

كما نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالقليوبية، عدة ندوات إعلامية توعوية لرفع الوعي الصحي والمجتمعى لدي السيدات المترددات على الوحدات الصحية التابعة لإدارة كفر شكر فى القليوبية.

حيث تم تعريف المواطنين بأهمية الرضاعة الطبيعية وتأثيرها على صحة الأم والطفل، بالاضافة إلى التغذية التكميلية السليمية للأطفال ودورها في رفع درجة المناعة لديهم، بالإضافة إلى التوعية بشأن مرض السكري وكيفية التعامل معه والوقاية من مضاعفاته.