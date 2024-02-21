إفتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة الرحمانية

إفتتح اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، معرض "اهلا رمضان" للسلع الغذائية المقام بشارع أحمد محمود على بالرحمانية و الذي نظمته الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

حيث تفقدوا أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من ٢٥ إلى ٣٠ ٪ .

وأكد السكرتير العام ، أن جميع الأسعار بمعرض أهلا رمضان فى متناول الجميع، مضيفاُ أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة ، للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

كما أكد السكرتير المساعد ، أن معرض أهلا رمضان بمدينة الرحمانية ،يأتى فى إطار جهود محافظة البحيرة بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.