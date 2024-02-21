تعرف على موعد سفر بعثة الزمالك إلى الجزائر

على متن طائره خاصه

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ف الرابعه عصر غدا الخميس إلى الجزائر على متن طائره خاصه استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي الأحد فى الجوله الخامسه لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويؤدي اللاعبون مرانهم فى العاشره صباحا بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بعدها يتناولون طعام الغذاء بأحد فنادق التجمع الخامس ويتوجهون إلى المطار.

وقرر مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب اختيار أحمد سليمان عضو المجلس ليكون رئيسا للبعثه. وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض الأساسيين لتدريبات استشفائية وعدم المشاركة في التقسيمة الفنية التي أقيمت في نهاية مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.