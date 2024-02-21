عاجل
حركة فتح: مرافعة مصر أمام محكمة العدل "وقفة عز وعروبة" (فيديو) موعد انطلاق امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 في الصميم.. دفاع الحكومة الفلسطينية يُثمن مرافعة مصر أمام محكمة العدل (فيديو)
الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حالة من الإثارة والتشويق.. سر غموض اسم مسلسل "كامل العدد +1"

الفنانة دينا الشربيني
الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة

يستعدا الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة لعرض مسلسلهما في رمضان القادم "كامل العدد +1"، ولفتا الثنائي الأنظار ببرومو المسلسل واسمه أيضًا الذي سبب حيرة للمشاهد.

 

الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة

سر تسمية مسلسل "كامل العدد +1" بهذا الإسم

لفت إسم المسلسل المشاهد، ليتسائل البعض عن تسميته بـ " كامل العدد +1 " بدلًا من " كامل العدد 2 "، ليرجح البعض أن سبب التسمية جاء وفقاَ لأحداث المسلسل الذي كشف عنها البرومو التشويقي للعمل ليظهر أن دينا وشريف ينجبان طفلاَ ثامناَ، بجانب أولادهما السبعة الذين شاركوا في الجزء الأول، ليصبح عائلة أحمد وليلى ثمانية أشخاص، مما يُزيد الكوميديا ضمن الأحداث، كما من المتوقع أن تزداد الخلافات بين الأطفال.

 

الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة

دينا الشربيني تتألق بفستان مثير من كواليس مسلسل "كامل العدد +1"

وكشفت القنوات الناقلة للمسلسل عن برومو التشويقي للجزء الثاني من العمل، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: سبعة مش كفاية الثامن يحلي الحكاية انتظروا النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة في مسلسل كامل العدد بلس1 على شاشات المتحدة في رمضان.

وظهرا الثنائي في لقطة تداولها رواد السوشيال ميديا، وإرتدت دينا الشربيني فيها فستان قصير ومكشوف ناحية الصدر والأكتاف، باللون الكحلي ومطبوع عليه رسومات شكل "القلب" باللون الأحمر، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

 

وحملت دينا الشربيني حقيبة كبيرة الحجم بصيحة الشبك باللون الأبيض، تحمل إسم إحدى العلامات التجارية العالمية الشهيرة، وتزينت بمجوهرات ذهبية ضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وسلسلة ملتفة حول العنق.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت دينا تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بربط خصلاتها شكل ذيل حصان يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم.

 

ووضعت دينا الشربيني مكياجًا بسيط، يبرز جمال ملامحها، فإختارت أحمر شفاه باللون الوردي، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود الفاتح، ولم يظهر مكياج العين؛ لإرتدائها نظارة شمسية باللون الأسود. 

مواد متعلقة

مي سليم تستعرض أنوثتها بالأسود المرصع بالكريستال في أحدث جلسة تصوير

بسعر غير متوقع.. مي عمر تتألق بفستان من السبعينات (صور)

سمية الخشاب تهوس جمهورها بإطلالة جريئة من كواليس بـ100 راجل (صور)

سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية.. لن تصدق

شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بالهوت شورت في حفل ليالٍ سعودية مصرية

يسرا نجمة ذهبية في حفل ليالي مصرية سعودية.. شاهد

ليلى علوي تسرق الأضواء بفستان مجسم في حفل ليالي مصرية سعودية

هيدي كرم تكشف عن التاتو بفستان قصير في الفالنتاين (شاهد)
الجريدة الورقية