حالة من الإثارة والتشويق.. سر غموض اسم مسلسل "كامل العدد +1"

يستعدا الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة لعرض مسلسلهما في رمضان القادم "كامل العدد +1"، ولفتا الثنائي الأنظار ببرومو المسلسل واسمه أيضًا الذي سبب حيرة للمشاهد.

الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة

سر تسمية مسلسل "كامل العدد +1" بهذا الإسم

لفت إسم المسلسل المشاهد، ليتسائل البعض عن تسميته بـ " كامل العدد +1 " بدلًا من " كامل العدد 2 "، ليرجح البعض أن سبب التسمية جاء وفقاَ لأحداث المسلسل الذي كشف عنها البرومو التشويقي للعمل ليظهر أن دينا وشريف ينجبان طفلاَ ثامناَ، بجانب أولادهما السبعة الذين شاركوا في الجزء الأول، ليصبح عائلة أحمد وليلى ثمانية أشخاص، مما يُزيد الكوميديا ضمن الأحداث، كما من المتوقع أن تزداد الخلافات بين الأطفال.

الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة

دينا الشربيني تتألق بفستان مثير من كواليس مسلسل "كامل العدد +1"

وكشفت القنوات الناقلة للمسلسل عن برومو التشويقي للجزء الثاني من العمل، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: سبعة مش كفاية الثامن يحلي الحكاية انتظروا النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة في مسلسل كامل العدد بلس1 على شاشات المتحدة في رمضان.

وظهرا الثنائي في لقطة تداولها رواد السوشيال ميديا، وإرتدت دينا الشربيني فيها فستان قصير ومكشوف ناحية الصدر والأكتاف، باللون الكحلي ومطبوع عليه رسومات شكل "القلب" باللون الأحمر، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

وحملت دينا الشربيني حقيبة كبيرة الحجم بصيحة الشبك باللون الأبيض، تحمل إسم إحدى العلامات التجارية العالمية الشهيرة، وتزينت بمجوهرات ذهبية ضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وسلسلة ملتفة حول العنق.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت دينا تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بربط خصلاتها شكل ذيل حصان يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم.

ووضعت دينا الشربيني مكياجًا بسيط، يبرز جمال ملامحها، فإختارت أحمر شفاه باللون الوردي، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود الفاتح، ولم يظهر مكياج العين؛ لإرتدائها نظارة شمسية باللون الأسود.