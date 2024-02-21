بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أوروبا

يرغب الملايين في الوقت الحالي، في الحصول على موعد مباراة برشلونة ونابولي، في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لعالم الساحرة المستديرة، حيث يقام لقاء الفريقين في الذهاب على أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، لذلك سوف يكون اللقاء صعب على الطرفين خصوصا الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني الذي سوف يلعب خارج أرضة.

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ودع الفريق الكتالوني دوري الأبطال من دور المجموعات وتحول للدوري الأوروبي في الموسمين السابقين، لكنه صعد لثمن النهائي بعد تصدر المجموعة الثامنة، ليواجه فريق الجنوب الإيطالي وصيف المجموعة الثالثة.

وترجع آخر مواجهة بين الفريقين إلى دور 16 من ذات الأذنين موسم 2019-2020، وصعد برشلونة على حساب نابولي بعد التعادل 1-1 في الذهاب والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة.

ويعيش الفريقان مرحلة صعبة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل الكتلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بينما يقع حامل لقب الدوري الإيطالي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة برشلونة ونابولي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويسعى برشلونة الإسباني اتجاوز إخفاقاته المتتالية في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الأخيرة، وكذا نسيان إخفاقاته على الصعيد المحلي، بالقتال على آخر لقب يمكن أن ينقذه من الموسم الصفري، رغم صعوبة الموقف أمام نابولي الذي لا تختلف وضعيته كثيرًا عنه.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي

سوف يتم نقل مباراة برشلونة ونابولي المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق البث الحصري والمباشر لنقل كافة مباريات تلك البطولة، وسيتم نقل عبر قناة وbeIN Sports 1 HD، ويمكنك مشاهدة المباراة من خلال ضبط التردد التالي..

التردد: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معلق مباراة برشلونة ونابولي

تم تولية مهمة التعليق على احداث مباراة برشلونة ونابولي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، الى المعلق الرياضي الشهير “خليل البلوشي”، والذي تم تعيينه من قبل إدارة قنوات بي ان سبورتس القطرية نظرًا لأنها الناقل الرسمي والحصري لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي اليوم

وإليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي اليوم..

قناة Mega TV HD Grecce

Hellas Sat 39°E – 12352 H 11569

Hellas Sat 39°E – 12415 H 11568

Biss: 11 11 11 33 11 11 11 33

قناة CBC Sport HD Azerbaijan

Azerspace 46°E – 11175 H 30000

Biss : 13 13 13 39 13 13 13 39

قناة Football Sport HD Tajikistan

Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500

Biss : 12 34 00 46 AB CD 00 78

قناة IRIB TV Varzesh HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000

أعلنت الشبكة القطرية أن المعلق العُماني خليل البلوشي هو معلق مباراة برشلونة ونابولي اليوم.