"ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال".. ندوة بمركز النيل للإعلام بالفيوم 

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامه للاستعلامات ندوة بقاعة المؤتمرات بالمركز بعنوان " آليات تعزيز ثقافه العمل الحر وريادة الاعمال".

جاء ذلك ضمن الحملة الاعلامية لقطاع الاعلام الداخلي لدعم الصناعة المحلية تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

وشهدت الندوة عدد من المحاضرات ألقاها مصطفى هلال مدرب معتمد بمجال ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات بالفيوم، والشيخ ياسر مصطفى من إدارة أوقاف بندر الفيوم، وبحضور فريق مركز النيل للإعلام برئاسة محمد هاشم مدير المركز، وحنان حمدى مسئول برامج مركز النيل للإعلام، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية وبعض مكلفات الخدمة العامة وفرع هيئة محو الأمية بالفيوم.

تناولت الندوة التأكيد على أهمية نشر ثقافة وفكر العمل الحر لدى الشباب ودعم الأفكار الابتكارية للمشروعات الجديدة ودور جهاز تنمية المشروعات فى ذلك كما تطرقت الندوة أيضا لأهمية العمل من المنظور الديني.

مركز النيل للإعلام يواصل الحملة الإعلامية لدعم الصناعة المحلية

وخلال كلمته أكد مصطفى هلال فى بداية حديثه على أن الجهاز الإدارى للدولة لم يعد لديه وظائف جديدة للخريجين، مؤكدا على ضرورة أن يسعى الشاب لخلق فرصة عمل لنفسه، مشيرا إلى أن من أهم أولويات جهاز تنمية المشروعات منذ إنشاؤه هو نشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات، لافتا إلى ضرورة تغيير الفكر ورفع الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة ودورها فى تنمية الاقتصاد الفردى والاقتصاد القومى.

وأضاف أن معظم الشباب قد يكون لديه افكار لمشروعات ولكنه ينقصه التدريب والتوجيه وهذا ما يقوم به جهاز تنمية المشروعات وهو تقديم الدعم الفنى وتطوير العنصر البشرى وفتح آفاق جديدة وعرض افكار لمشروعات تلبى احتياجات السوق، مؤكدا أن المشروع عندما يلبى احتياج أو يشبع رغبة فهو ريادة اعمال وتحويل الفكرة لمشروع دخل

وقال إن مفهوم ريادة الأعمال هو قدرة الأشخاص على ابتكار الأفكار وتطويرها وتحمل المخاطر التي يمكن أن تواجه رائد الأعمال في خطوات تنفيذ مشروعه الريادي.

وتأتي أهمية ريادة الأعمال فى أنها تخلق فرص عمل جديدة ومنها العروض الرائدة التي يقدمها رواد الأعمال تؤدي إلى خلق وظائف جديدة، ويمكن أن ينتج عنها تأثير متتالي في الاقتصاد، واستعرض مع المشاركين عرض نماذج ناجحة فى مجال ريادة الأعمال وكيف بدأت بفكرة صغيرة تحولت لمشروع ناجح، مؤكدا على أهمية دراسة احتياجات السوق بصورة جيدة حتى يكون هناك منتج يلبى هذه الاحتياجات بجودة ومنافسة عالية مع المنتجات الأخرى كما ناقش مع المشاركين كيفية التسويق الجيد سواء للفكرة أو للمنتج.

وتم تقديم بعض النصائح فى مجال إنشاء المشروعات منها ضرورة المعرفة الجيدة باحتياجات البيئة المحيطة والقدرة على عرض فكرة المشروع والبحث عن مصادر التمويل وتطوير الذات.

ومن جانبه تناول الشيخ ياسر مصطفى التأكيد على أهمية العمل من المنظور الدينى وضرورة السعى لكسب الرزق وأكد على أن الإسلام

يحث على الاتقان فى العمل، داعيا إلى ضرورة أن يساهم الانسان فى نهضه المجتمع وأن يشارك بصورة إيجابية فى رفع شأن الوطن وأن تفضيل المنتج الوطنى يعد صورة من صور الولاء والانتماء للوطن.

الجدير بالذكر أن مركز النيل للإعلام بالفيوم كان قد أعلن عن تدشين حملة إعلامية لدعم الصناعة المحلية تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا"، ويواصل مركز النيل فعاليات الحملة الإعلامية من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من القطاعات المختلفة.