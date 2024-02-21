تنفيذ 2869 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن إدارة الثقافة الصحية ، قامت بتنفيذ 2869 ندوة للتوعية و التثقيف الصحى ، و 84 لقاءا جماهيريا ، خلال شهر يناير 2024 ، وذلك عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع .

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و برعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، وإستكمالا للجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، و رفع الوعى الصحي والسعي الى تحسين الصحة العامة للمواطنين.

لافتًا وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إلى إستمرار التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، واوضح الدكتور ولاء الدين احمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية ، انه تم تنفيذ 2642 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية .

و 128 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ، و دور العبادة ، بالإضافة إلى عمل 84 لقاءا جماهيريا ، و 99 ندوة بالقوافل العلاجية ، بالاضافة الى تقديم 158 مشورة عامة ، واوضح وكيل الوزارة ، إلى ان عدد الحضور بالندوات بلغ 35 الف و290 مواطن.