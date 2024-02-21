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الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تنفيذ 2869 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أعلن الدكتور  محمد حسنين وكيل وزارة الصحة  بالمنيا ، أن إدارة الثقافة الصحية  ، قامت بتنفيذ 2869 ندوة للتوعية و التثقيف الصحى ، و 84 لقاءا جماهيريا ، خلال شهر يناير 2024 ، وذلك عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع .

 

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة ، و برعاية  اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، وإستكمالا  للجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة  الدكتور محمد حسنين  وكيل الوزارة، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، و رفع الوعى الصحي والسعي الى تحسين الصحة العامة للمواطنين.

لافتًا وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إلى إستمرار  التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، واوضح الدكتور ولاء الدين احمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية ،  انه تم تنفيذ 2642 ندوة داخلية  بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية .

و  128  ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ، و دور العبادة ، بالإضافة   إلى عمل  84 لقاءا جماهيريا  ، و   99 ندوة بالقوافل العلاجية ، بالاضافة الى تقديم  158 مشورة عامة ، واوضح وكيل الوزارة ، إلى ان عدد الحضور  بالندوات بلغ   35  الف و290 مواطن.

الجريدة الورقية