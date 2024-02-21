مباحث البداري بأسيوط تعيد طفلا إلى أحضان عائلته وتكشف ملابسات الاختطاف

شهدت مدينة البداري بأسيوط حادثة اختطاف مروعة تعرض لها طفل حيث تم سرقته من والدته أثناء استلامها للبن من الصحة

وقد قامت أجهزة الأمن في البداري ببذل كل جهودها للكشف عن ملابسات الاختطاف وإعادة الطفل إلى أحضان عائلته.

وبتكاتف الجهود والتحقيقات الدقيقة التي قامت بها مباحث مركز شرطة البداري برئاسة المقدم مروان جمال وإشراف اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، نجحت الشرطة في العثور على الطفل المخطوف

وقد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط من إنقاذ الطفل المخطوف وإعادته إلى أهله بجهود حثيثة وتنسيق دقيق. حيث تم اختطاف الطفل من والدته أثناء قيامهما شراء اللبن من الصحة.

حيث قامت الشرطة بتشكيل فريق خاص للتحقيق في الحادث وتتبع أي أدلة قد تفيد في العثور على الطفل المفقود. ومن خلال الجهود المخلصة للقوات الأمنية والتعاون الوثيق مع الأهالي، تمكنت الشرطة من تحديد مكان احتجاز الطفل وتحريره بنجاح.

يجب أن تكون هذه الحادثة فرصة لتعزيز اليقظة والحذر بين الأهالي وتعزيز الوعي بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اختطاف أو اختفاء قد تحدث. كما يجب أن تكون مناسبة لتعزيز التعاون بين الشرطة والمجتمع لمكافحة الجريمة وضمان سلامة الأفراد.