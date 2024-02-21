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الأربعاء 21 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مي سليم تستعرض أنوثتها بالأسود المرصع بالكريستال في أحدث جلسة تصوير

الفنانة مي سليم
الفنانة مي سليم

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، خطفت بها أنوثتها وجمالها الساحر، وشاركت متابعيها بإحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

مي سليم

مي سليم تتألق بالأسود عبر إنستجرام

وظهرت مي سليم بفستان أسود طويل ومجسم؛ ليبرز رشاقتها ونحافة خصرها، ذا أكمام طويلة مطرزة بالفصوص الكريستالية اللامعة باللون الفضي، مما أعطى لمسة جذابة للفستان.

 

ولم تتكلف مي سليم في إرتداء المجوهرات، مكتفية بأقراط كبيرة الحجم مرصعة بالألماس؛ لتبرز أناقة الفستان وجمالها.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مي سليم تصفيفة شعر جذابة، فقامت برفع شعرها شكل ذيل حصان أعلى الرأس، وتركته يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

 

مي سليم

ووضعت مي مكياجًا صاخبًا يبرز أنوثتها، فإختارت اللون الأحمر الصاخب كأحمر شفاه، وحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

 

وأبرزت مي سليم جمال عينيها بالكحل وظلال العين بدرجات البني الداكنه، بالإضافة للرموش الكثيفة والطويلة.

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