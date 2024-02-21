مايا مرسي: إنشاء وحدة الختم المصرى للمساواة بين الجنسين بمقر "القومى للمرأة"

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فى فعالية حفل إعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، والذى أقامه برنامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة (EGES) ألمريكية للتنمية الدولية و تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال بالنعاون مع المجلس عبرت د مايا عن سعادتها بهذا الحدث وهو لمنح الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES» لشركات القطاع الخاص ومنح شهاده اعتماد المدققين المستقلين للختم، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي .. بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين االقتصادي بشكل خاص المصرية ، وأضافت مرسي خلال الكلمه التي القتها في حفل المجلس القومي للمرأة لمنح الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES»



وأقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل.. وعلى رأسها المادة 11 من الدستور .. واالستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومى للمرأة وأقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 وهو عام المرأة المضرية التي جاءت بمحور خاص للتمكين االقتصادي للمرأة ،كما أصدر رئيس الجمهورية قرار فى عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة االنتهاء من اإلجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدالت تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات األسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022

وأشارت مرسي أن من بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً"محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات االقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور ، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل

وقد تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، حيث يسلط "إطلاق المحفز " الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية

وأوضحت مرسي أن الخطة التنفيذية للمحفز تضمنت 10 إجراءات رئيسية لمدة ثلاث سنوات.. حيث يعد المحفز مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية Egyptian Gender Equity األخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهو: ختم المساواة بين الجنسين Seal-EGES المرأة لتمكين العالمية والمبادئ Women Empowerment Principles-WEPs :وحتى اآلن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة ألهدافها وهي وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة.. وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية

وجارى تنفيذ خطة عالمية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للترويج للنماذج الاقتصادية الثالثة لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين وتنمية الاقتصاد الوطني وضمن مشروع " التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة " ، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى يهدف الى تصميم الحلول القائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الوقاية ، Pathfinder وشركة USAID من العنف ضدها لزيادة مشاركتها في سوق العمل، فقد شهد عام 2023 تنفيذ برنامج تدريبي خاص ب " اعتماد مراجعين لتضمين وإدماج منظور المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص " وتخريج عدد من الدفعات ..وتم تنفيذ برنامج تدريبي خاص بتدريب مدربين وإعداد سفراء " محو األمية المالية " من شركات القطاع الخاص ، ونجح خريجو وسفراء البرنامج في توعية ، من العاملات الاناث خلال النصف األول من عام 2023 ، جارى مأسسة وحدات متخصصة شاملة للنماذج االقتصادية 828 داخل المجلس القومى للمرأة ، و تم انشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس القومى للمرأة سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة الدماج المرأة في سوق العمل.. وسوف تبدأ عملها على الفور

وأضافت مرسي ان احدي السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل في مصر، وهو ً يعد "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة في سوق العمل داخل الشركات المختلفة وفي عام 2021، تم اطالق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري ، من خلال شهادة ختم ، المساواة بين الجنسين المصرية واآلن صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة وتلتزم هيئة الرقابة المالية بمبادئ تمكين المرأة لألمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة

وأكدت مرسي إن أهم ما يميز شهادة الختم أنه يمكن الحصول عليه سواء كانت المؤسسة تضم 20 موظف او 20 ألف موظف نظرا لأنه يقيم ،كل مؤسسة طبقا لسياقها المنفرد.. ويساعد على وضع خطة معدة خصيصا تتسم بالواقعية، والقابلية للتحقق، وتراجع سياسات وإجراءات، وعمليات كل مؤسسة على وجه التحديد.. كما ان الحصول على شهادة الختم تتيح تقييم أداء المؤسسة بما يتعلق بمراعاة المساواة بين الجنسين وتحديد الفجوات وتطوير اإلجراءات مما يساهم في اكتشاف إمكانات الخفية. الختم المساواة يستمر فقط ل ٣ سنوات ثم نراجع نفس المعايير للشركة

نشهد اليوم توقيع عدد 24 مؤسسة جديدة على خطاب النوايا للبدء في إجراءات التدقيق والمراجعة لسياساتها الداخلية لضمان تطبيق المساواة الكاملة للمرأة بهدف الحصول على الختم



