إصابة 13 شخصًا في تصادم سيارة ميكروباص مع " تريلا " بالساحل الشمالي

تعرض 13 شخصاً، للاصابة بإصابات متفرقة، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل " تريلا "، عند الكيلو 85 على طريق الإسكندرية – مطروح، في الساحل الشمالي، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي.

إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع " تريلا " بالساحل الشمالي

وخلف الحادث عن إصابة كلا من "محمود جمال شعبان " 23 سنة " من محافظة البحيرة، مصاب اشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وجرح قطعي بالوجه وفروة الراس وكدمات وسحجات بالجسم، عبدالرحمن ابراهيم حلمي " 12 سنة " من البحيرة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمه وجرح قطعي بالوجه وفروة الراس وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود هشام عطيه " 20 سنة " من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد فؤاد حسن " 40 سنة " من البحيرة، مصاب بكدمة بالوجه والانف واشتباه كسر بالعمود الفقري كدمات وسحجات بالجسم، وطارق امين عمارة " 59 سنة " من البحيرة، مصاب باشتباه نزيف بالم وكسر بقاع الجمجمة وجرح قطعي بالوجه وفروة الراس وكدمات وسحجات بالجسم، وطاهر أبو زيد إبراهيم " 28 سنة " من الضبعة، مصاب بكدمة شديده بالصدر وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد صبحي حميدة " 31 سنة " من البحيرة ، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعبدالحميد عبدالرازق عبدالحميد " 49 سنة " من محافظة لشرقية/ مصاب باشتباه كسر بالكتف الايسر وكسر بالساق اليمني، ونور عبدالستار مسعود " 19 سنة " من البحيرة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد كمال النجار " 29 سنة " من كفر الشيخ، مصاب بكسر بالساق اليسري وكسر متهتك بالقدم اليسري، وعاطف ناصر إسماعيل " 21 سنة " من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد القاضي عبدالله " 25 سنة " من البحيرة ، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد محمد عبدالستار " 28 سنة " من البحيرة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم.

وتم رفع آثار الحادث إلى جانب الطريق، وإعادة حركة السير والسفر لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم وإجراء المعاينات، للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث واتخاذ اللازم.

اصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الزراعى

كما تعرض 6 أشخاص للاصابة ، بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الزراعى، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق الزراعى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.