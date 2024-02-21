ليلة القدر.. موعد النصف من شعبان لعام 2024

ليلة البراءة أو ليلة النصف من شعبان، عرفت أيضا بليلة العتق من النيران، وليلة الشفاعة والغفران، وكما أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تسمية ليلة النصف من شعبان بليلة البراءة أو المغفرة أو القدر، والمعنى المراد من ذلك أنها ليلة يقدر فيها الخير والرزق ويغفر فيها الذنب، وهو معنى صحيح شرعًا.

ويترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم موعد ليلة النصف من شعبان 2024، والتي ورد في فضلها أن الله سبحانه وتعالى اختص ليلة النصف من شعبان ونهارها، وفضلهما على غيرهما من أيامه ولياليه.

موعد ليلة النصف من شعبان

وتبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445هـ الموافق 24-2-2024، وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25-2-2024.

بينما أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفالُ بليلة النصف من شهر شعبان مشروع على جهة الاستحباب، وقد رغب الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحاتها بقيام ليلها وصوم نهارها.

فضل ليلة النصف من شعبان

ولا يؤثر في ثبوت فضل ليلة النصف من شهر شعبان ما يثار حولها من إدعاءات المتشددين القائلين بأنها بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى مثل آرائهم الفاسدة، فإنها مردودة بالأحاديث المأثورة، وأقوال أئمة الأمة، وعملها المستقِر الثابت.

كما ورد أيضًا في فضل ليلة النصف من شعبان، عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا؟ أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ أخرجه ابن ماجه في السنن واللفظ له، والفاكهي في أخبار مكة، وابن بشران في أماليه، والبيهقي في شعب الإيمان.