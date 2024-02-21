الهلال السعودي يتسلح برقم مميز أمام الأندية الإيرانية

يتسلح نادي الهلال السعودي، برقم إيجابي مميز أمام الأندية الإيرانية، وذلك قبل مباراة سباهان الإيراني المرتقبة غدًا الخميس، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أسيا، والتي من المقرر أن تقام يحتضنها ملعب المملكة أرينا.

ويأتي الرقم الإيجابي للهلال السعودي، بعدما لم تتمكن الأندية الإيرانية في الانتصار على الهلال خلال 9 مباريات الأخيرة في كافة المسابقات، ونجح الزعيم في الانتصار في 8 مباريات، وتعادل الفريق في مباراة وحيدة خلال الفترة الأخيرة.

رقم إيجابي لـ الهلال أمام الفرق الإيرانية

أخر 9 مباريات

فاز الهلال: 8 مباريات

تعادل الزعيم: 1

لم يتلقى الفريق أي هزيمة

سجل: 22 هدف

نتيجة مباراة الذهاب بين الهلال و سباهان الإيراني

نجح نادي الهلال في الانتصار في مباراة الذهاب على حساب نادي سباهان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الفريق الإيراني، وسجل ثلاثية الزعيم في هذه المباراة ألكسندر ميتروفيتش، ومالكوم، وعبدالله الحمدان.